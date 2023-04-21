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Условия на рынке недвижимости изменились: что будет с ценами в мае

На первичном рынке зафиксирован резкий рост числа сделок по переуступке прав. На вторичном ожидается введение новых мер поддержки. Это может отразиться на стоимости недвижимости уже в следующем месяце. Life разбирался, что будет с ценами на жилье.

Условия на рынке недвижимости изменились: что будет с ценами в мае
© РИА Новости

По словам директора направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерия Кочеткова, с начала 2023 года количество сделок по переуступке прав возросло на 20%.

По мнению руководителя департамента маркетинговых исследований компании «Главстрой-Регионы» Виктории Ковалевской, из-за праздников и открытия дачного сезона май зачастую проседает по уровню сделок. Однако, как указала она, участники рынка знают эти особенности. В этой связи цены на первичном рынке вряд ли снизятся, считает эксперт. На рынке могут лишь объявить краткосрочные акции на время майских праздников для стимулирования проведения сделок в этот период, добавила она.

В Point Estate не ожидают снижения цен на первичном рынке. Это, в частности, касается высокобюджетного сегмента, заявили там, ответив, что многие комплектующие до сих пор импортные.

«Из-за вполне предсказуемого майского охлаждения спроса цены никто опускать не станет, однако и причин к росту не вижу. Думаю, будет стагнация», — отметили в корпорации «Мегалит».

Эксперты также дали прогнозы по ценам на вторичном рынке. По словам директора направления «Вторичный рынок2 «ИНКОМ-Недвижимости» Сергея Шлома, в настоящее время отсутствуют предпосылки для падения стоимости жилья. Он пояснил, что рынок стабилен, спрос активен, отсутствуют паника и ажиотаж.

Эксперт не исключил того, что возможная льготная ипотека на вторичном рынке станет драйвером увеличения спроса. Вместе с тем это вряд ли отразиться существенным образом на ценах, отметил он.

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