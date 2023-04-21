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Ценам на жилье в России предрекли скорое снижение

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На фоне текущей ситуации на рынке недвижимости в России цены на жилье могут в скором времени снизиться. Такую динамику предрек глава Минстроя Ирек Файзуллин, пишет РИА Новости.

«Когда закупки будут прекращаться, рынок все равно будет требовать от девелоперов снижения и нахождения компромисса с покупателем. Поэтому я надеюсь, что снижение может начаться в ближайшее время», — заявил Файзуллин.

Ранее специалисты предрекли снижение цен на жилье в крупных городах России. Отрицательная динамика ожидается как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом размер дисконта будет около пяти процентов.

Жилье в России стало менее доступным

В Москве уже отметили, что подешевели дорогие новостройки — средняя стоимость одного квадратного метра в премиальных объектах уменьшилась на 3,1 процента. Эксперты отметили, что в течение года средняя стоимость «квадрата» новых апартаментов премиум-класса уменьшалась, а квартир — росла. При этом оба вида объектов в среднем потеряли 1,2 квадратного метра площади, что сделало их доступнее.

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