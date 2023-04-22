Аналитики оценили площадь нераспроданного жилья в Москве

Площадь нераспроданного первичного жилья в Москве оценили аналитики компании bnMAP.pro. Результатами их исследования делится РБК.

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Среди всех городов-миллионников России Москва стала лидером по количеству нераспроданных «квадратов» в новостройках в апреле. 8232,6 тысячи квадратных метров первичного жилья в столице в настоящий момент является нереализованным.

Если же оценивать количество нераспроданных остатков жилья в процентах, Москва оказывается на последнем месте: нереализованными в столице остались 57 процентов общей площади всех апрельских предложений. На первое место в этом случае выходит Краснодар (83 процента).