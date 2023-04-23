В России рекордно выросла доля молодых ипотечников

По итогам первых месяцев текущего года на российском рынке ипотечного кредитования рекордно выросла доля молодых заемщиков. Речь идет о гражданах возрастной категории от 20 до 29 лет, доля которых к настоящему времени составляет 23,6%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

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При этом впервые в истории российского рынка ипотечного кредитования доля заемщиков в возрасте от 20 до 29 лет оказалась выше, чем от 40 до 49 лет. Однако самыми активными сейчас являются граждане от 30 до 39 лет с долей 40–41%, пояснил он.

«В 2014 году доля заемщиков в возрасте от 20 до 29 лет составляла всего 0,8% от общего числа тех, кто приобретал недвижимость с привлечением заемных средств, к 2022 году она выросла до 22,9%, а за первые месяцы 2023 года установила рекорд — 23,6%», — заключил Хусаинов.