Кто может получить ипотечные каникулы

Для россиян расширили список трудных жизненных ситуаций, который позволяет получить льготный период по выплате ипотеки. Это срок, на время которого банк дает возможность не выплачивать кредит или уменьшить размер платежей. В перечень внесли проживание в зоне чрезвычайных ситуаций. Отсрочка платежа будет возможна, если паводки, пожары или оползни нарушили условия жизни человека и лишили его имущества. Соответствующий федеральный закон вступает в силу с 25 апреля. Кто еще может рассчитывать на ипотечные каникулы, рассказала «Парламентская газета».

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Если стихия разрушила дом

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В 2022 году сотрудники МЧС работали с последствиями более чем двухсот чрезвычайных ситуаций. В этом году в Еврейской автономной области вводили режим ЧС из-за лесных пожаров, в Магадане — после череды снежных циклонов, вызвавших опасность лавин. В Саратовской области в марте чрезвычайная ситуация возникла из-за паводка. Часто стихии разрушают дома — россияне остаются без жилья, но с не выплаченной за него ипотекой.

Федеральный закон, расширяющий перечень трудных жизненных ситуаций для заемщиков, вступает в силу с 25 апреля. Теперь россияне, живущие в зоне природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, смогут потребовать у банка отсрочку ипотечным выплатам. Учитываются и федеральные, и региональные, и муниципальные ЧС.

При этом заемщику нужно подтвердить, что он живет в зоне ЧС, которое нарушило условия его жизни и лишило имущества. Кредитор вправе запросить у клиента соответствующие документы, а выдать их должны органы местного самоуправления.

После этого в течение 60 календарных дней можно обращаться к кредитору. По действующему законодательству человеку в трудной жизненной ситуации отсрочка от ипотеки дается на срок до полугода. В этот период можно вносить плату частично либо не вносить вообще.

Когда стихийные бедствия приходят в населенные пункты, возникают проблемы в том числе с обслуживанием кредитов, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «В таких ситуациях нужно идти навстречу людям, и мы решили законодательно это закрепить. Если что-то случилось, люди могут спокойно продолжать работать, жить и готовиться к выполнению своих кредитных обязательств в будущем».

По словам депутата, приходилось принимать законы, чтобы помочь людям в конкретной чрезвычайной ситуации, например когда произошли оползни на Кавказе. Теперь же принято постоянно действующее решение для всех пострадавших.

Инвалидам и потерявшим работу

Ситуации, в которых можно обратиться в банк за отсрочкой по ипотеке, установлены в Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)».

По нему человек вправе в любой момент потребовать у кредитора приостановление выплат по ипотеке. Начало льготного периода заемщик определяет сам, но срок не должен превышать полугода.

Есть и условия — например, ипотека должна быть взята на жилье, которое является единственным пригодным для жизни. Размер кредита, по которому дают отсрочку, не может превышать максимально установленный — 15 миллионов рублей. Человек, претендующий на льготный период, должен находиться в трудной жизненной ситуации. К ним относятся:

- регистрация в службе занятости в качестве безработного, а для пенсионеров — прекращение трудового договора или контракта;

- признание заемщика инвалидом I или II группы;

- временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд;

- снижение среднемесячного дохода за последние два месяца более чем на 30 процентов. При этом выплата по ипотеке должна быть выше 50 процентов от дохода человека;

- увеличение числа лиц, находящихся на иждивении у заемщика, — детей или инвалидов. Одновременно доход должен снизиться более чем на 20 процентов, а выплаты по ипотеке превысить 40 процентов от него.

Заявку на отсрочку можно подать в отделении банка, предоставив необходимые документы. К ним относятся справка о постановке на учет в качестве безработного, больничный, справка об инвалидности или о доходах, свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, об оформлении опекунства. В заявлении нужно указать срок и дату начала каникул. Если этого не сделать, датой их начала будет считаться день подачи заявления. Банк рассмотрит заявление в течение пяти дней и примет решение.