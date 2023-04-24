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Цены на квартиры в новостройках достигли потолка

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Цены на квартиры в новостройках достигли потолка — в крупных российских за четыре года агломерации выросли в среднем на 76 процентов. Об этом «Коммерсантъ».

"Ъ": цены на квартиры в новостройках за четыре года выросли на 76%
© Depositphotos

В исследовании фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) прогнозируется, что до 2030 года цены на жилье в 17 крупных агломерациях страны — включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую — вероятнее всего, сохранятся на уровне 2022 года или снизятся.

За 2019–2022 годы реальная стоимость жилья в этих агломерациях выросла в среднем на 76 процентов, рассказала вице-президент фонда Татьяна Полиди.

В свою очередь, директор по развитию «Метриума» Наталья Сазонова отметила, что, например, в Москве за пять лет цены в новостройках выросли на 68,2 процентов, инфляция — на 32,4 процента.

Ранее экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что колебания в ценах на новостройки в сторону понижения могут быть связаны с высокой конкуренцией на рынке между застройщиками.

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