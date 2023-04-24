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1 час назад

Москвичи бросились покупать новостройки в кредит

Lenta.ruиещё 2

В марте 2023 года москвичи бросились покупать квартиры и нежилые помещения в новостройках с привлечением кредитных средств — число сделок с использованием ипотеки выросло на 72,9 процента по сравнению с февралем. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в отчете, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичи бросились покупать новостройки в кредит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, за первый месяц весны в столице заключили 7,21 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Доля ДДУ с привлечением кредитных средств в марте достигла 55,5 процента — это больше, чем в тот же период в 2022-м (43,9 процента) и 2021-м (53,1 процента).

По итогам первого квартала 2023 года в Москве заключили 16,18 тысячи ДДУ с ипотекой — это 57 процентов от всех оформленных в столице сделок с новостройками. Показатель на 10 процентных пунктов превышает значение за аналогичный период 2022 года (47 процентов) и на 5,8 процентного пункта — значение первого квартала 2021-го (51,2 процента).

Ранее сообщалось, что в Москве стали продавать почти вдвое больше новостроек — число оформленных в марте 2023 года ДДУ на 77,4 процента превысило аналогичный результат за февраль того же года.

Недвижимость,Росреестр,
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