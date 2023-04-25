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В Москве установили рекорд по площади продаваемой квартиры

Покупателям доступны апартаменты, которые занимают 4,8 кв. м. Студию с отделкой «под ключ» можно купить за 2,8 тыс. рублей. Она находится в апарт-комплексе в Даниловском районе, сообщает газета «Известия». Там же есть лоты площадь 6,2 кв. м — за 3 млн 466 тыс. рублей; 7,4 кв. м — 4 млн рублей и 8 кв. м — 4 млн 263 тыс. рублей. Издание отмечает, что все объекты расположены на первых этажах, там нет окон. Предыдущий рекорд по минимальному метражу недвижимости, продаваемой в Москве, составлял 8,8 кв. м.

В Москве установили рекорд по площади продаваемой квартиры
© Говорит Москва
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