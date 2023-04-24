В России хотят вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты

Законопроект, выводящий из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, которые построены в рамках долевого строительства, был внесен в Госдуму российским кабмином. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

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Напомним, что налог был отменен 13 лет назад. Сейчас НДС не облагаются все услуги застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, за исключением объектов производственного назначения.

Минфин России является инициатором принятия поправок. Он выступил за добавление еще одного исключения – апартаментов, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию).

О том, что в правительстве рассматривали возможность снижения налога от сдачи апартаментов в аренду с 6% до 4% при оформлении статуса самозанятого, сообщала в прошлом году газета «Коммерсант».