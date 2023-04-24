$81.49-0.1389.35-0.11
11 минут назад

В России хотят вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты

Лера Букина

Законопроект, выводящий из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, которые построены в рамках долевого строительства, был внесен в Госдуму российским кабмином. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В России хотят вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что налог был отменен 13 лет назад. Сейчас НДС не облагаются все услуги застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, за исключением объектов производственного назначения.

Минфин России является инициатором принятия поправок. Он выступил за добавление еще одного исключения – апартаментов, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию).

О том, что в правительстве рассматривали возможность снижения налога от сдачи апартаментов в аренду с 6% до 4% при оформлении статуса самозанятого, сообщала в прошлом году газета «Коммерсант».

Ранее «Ведомости» сообщили, что правительство, Минпромторг и Министерство финансов одобрили предложение по отмене двойного НДС для юридических лиц при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом.

Недвижимость,Минфин России,Минпромторг,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий