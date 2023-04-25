В Москве стали продавать студии площадью 4,8 кв. метра

В Москве стали продавать апартаменты рекордно маленькой площади — 4,8 квадратного метра. О лотах минимального размера, которые появились на рынке недвижимости столицы рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам управляющего партнера Dombook, основательницы «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, объекты такой площади представлены в апарт-комплексе в Даниловском районе — студии площадью 4,8 метра можно приобрести за 2,81 миллиона рублей.

«Такие помещения не имеют статус жилья, но часто их используют вместо квартиры, а также под бизнес», — пояснила специалистка.

В этом же комплексе можно купить апартаменты площадью 6,2 квадратного метра (около 3,47 миллиона рублей), 7,4 квадратного метра (4,07 миллиона рублей), 8,2 квадратного метра (4,26 миллиона рублей). При этом ранее минимальная площадь такой недвижимости была на уровне 8,8 квадратного метра.

«На протяжении последних нескольких лет мы видим постоянную тенденцию к уменьшению площади квартир и апартаментов на первичном рынке, причем это касается и тех, которые строятся с нуля, и тех, которые появляются после редевелопмента», —рассказала Доброхотова.

Площадь квартир в России должна быть не меньше 18 квадратных метров. Однако на апартаменты это правило не распространяется, так как им не присвоен статус жилья.