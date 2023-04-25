«Домклик» назвал регионы России с дешевеющими новостройками

"Больше всего стоимость квадратного метра первичного жилья в марте снизилась в Татарстане (-2,7%), Московской (-1,1%), Тюменской (-1,1%), Ростовской (-0,9%) областях и в Краснодарском крае (-0,5%). В Москве цены практически не изменились — цена за квадрат уменьшилась на 0,1%", - говорится в сообщении сервиса, рассчитавшего цены для топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в Сбере в марте 2023 года.