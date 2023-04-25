"Домклик" назвал регионы России с дешевеющими новостройками
Среди регионов, лидирующих по выдаче ипотеки на жилье, самое сильное снижение цен на новостройки по итогам марта 2023 года отмечается в Татарстане, Московской и Тюменской областях, подсчитали аналитики "Домклика", сервиса Сбербанка.
"Больше всего стоимость квадратного метра первичного жилья в марте снизилась в Татарстане (-2,7%), Московской (-1,1%), Тюменской (-1,1%), Ростовской (-0,9%) областях и в Краснодарском крае (-0,5%). В Москве цены практически не изменились — цена за квадрат уменьшилась на 0,1%", - говорится в сообщении сервиса, рассчитавшего цены для топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в Сбере в марте 2023 года.
В некоторых регионах новостройки, наоборот, подорожали. Это Челябинская область (+5,9%), Свердловская область (+4,1%), Республика Башкортостан (+4%).
В целом в России по итогам марта средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составила 114 тысяч рублей – на 2,6% больше показателя февраля, отмечается в сообщении.
"Такой незначительный рост объясняется стабилизацией цен после довольно существенного снижения. Напомним, что в феврале стоимость квадратного метра снизилась до 112 тысяч рублей с отметки в 120 тысяч рублей (это уровень второго полугодия 2022 года)", - отмечается в нем.
По мнению аналитиков "Домклика", при отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному отложенному спросу и новой расширенной льготной ипотеке.