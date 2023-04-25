Как выгодно и законно сдать квартиру в аренду в 2023 году

Весенне-летний период является самым активным по сдаче квартир в аренду, его можно назвать временем для туристов и отпускников. URA.RU в своем материале рассказывает, как выгодно и законно сдать квартиру на краткосрочный или долгосрочный период.

Основной выгодой сдачи собственной квартиры в аренду является погашение затрат на обслуживание жилья, а также дополнительный заработок. В среднем квартира в России приносит 4,9% пассивного дохода от стоимости недвижимости и окупается за 20 лет. Время ее окупаемости зависит от типа недвижимости и время сдачи — на короткий либо длительный период.

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В настоящее время московский тренд рынка недвижимости «хоум-стейджинг» доходит до всех регионов России. Суть тренда заключается в бюджетной, но эстетичной подготовке квартиры к последующей сдаче. Так, для начала арендодателю стоит провести генеральную уборку, избавившись от старой мебели, чтобы показать простор квартиры. Облупленные стены, грязные обои и вздутый линолеум также могут снизить стоимость аренды на 30-40%. Если нет возможности выполнить ремонт своими силами, то необходимо нанять мастеров, рассчитывая, что общая сумма вместе с материалами не должна превышать плату за 2-3 месяца от жильцов.

Важно помнить, что арендная плата складывается из компенсации расходов на строительство и ремонт, налога на недвижимое имущество, расходов на техническое обслуживание и доли прибыли. Перед установкой цены нужно посчитать потенциальную прибыль за год сдачи квартиры в аренду. Это делается следующим образом: доход, полученный за один год от сдачи недвижимости в аренду, разделить на суммарные затраты, включающие расходы на приобретение и все прочие вложения собственника в квартиру.

Наиболее популярными федеральными сайтами для сдачи недвижимости в аренду являются «Авито Недвижимость», «Циан» и «Домклик». На сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов) есть электронный банк данных по исполнительным производствам, где можно осведомиться о задолженностях арендатора. Необходимо заранее обговаривать с арендатором, для каких целей снимается квартира и для какого количества человек.

Для заключения договора аренды понадобятся документы, по которым можно установить принадлежность имущества и личности сторон, которые подписывают договор. Для этого необходимы паспорта обеих сторон и свидетельство о регистрации права собственности или выписка из государственного реестра недвижимости — ЕГРН. Договор аренды квартиры составляется в простой письменной форме. Также к составлению договора можно привлечь юридическое лицо, услуги обойдутся в 5-10 тысяч рублей.

Краткосрочная аренда более выгодна, чем долгосрочная аренда (не менее 1 месяца), если квартира не будет простаивать. Однако для этого собственнику нужно будет оставаться всегда на связи с арендаторами, постоянно следить за квартирой и периодически делать ремонт. Для недвижимости бизнес-класса разница в доходе от краткосрочной и долгосрочной сдачи может отличаться в 2—3 раза. Если квартира с помесячной арендой ставкой приносит 50 тысяч рублей, то краткосрочная сдача может приносить до 150 тысяч рублей.