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"Известия": в России появится единая система выдачи квартир сиротам

В России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам, ее внедрение по всей стране запланировано на 2024 год. Об этом газете "Известия" рассказали в Минстрое и "Дом.РФ".

В России приступили к разработке единой системы выдачи квартир сиротам
© Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В настоящее время запущен пилотный проект данной системы в шести регионах: в Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях и Красноярском крае. Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что подобный проект не только позволит учитывать жилье, подходящее под условие госпрограмм для детей-сирот, но и планировать распределение квартир и анализировать актуальные данные.

В Счетной палате уточнили, что за год очередь сирот за жильем выросла на 2,4 тыс. человек. Всего жилплощадь ждут 194,7 тыс. совершеннолетних. В конце 2022 году в Госдуму внесли законопроект о выдаче жилья сиротам по сертификатам для борьбы с проблемой очередей. Ранее сообщалось, что в Петербурге 700 детей-сирот получат квартиры в 2023 году.

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