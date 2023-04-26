В России приступили к разработке единой системы выдачи квартир сиротам

В России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам, ее внедрение по всей стране запланировано на 2024 год. Об этом газете "Известия" рассказали в Минстрое и "Дом.РФ".

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В настоящее время запущен пилотный проект данной системы в шести регионах: в Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях и Красноярском крае. Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что подобный проект не только позволит учитывать жилье, подходящее под условие госпрограмм для детей-сирот, но и планировать распределение квартир и анализировать актуальные данные.