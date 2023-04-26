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Необитаемый остров выставили на продажу в Шотландии

Необитаемый остров Барлокко выставили на продажу в Шотландии. За кусок суши в море площадью около 100 тысяч квадратных метров просят 186 тысяч долларов (свыше 15 миллионов рублей).

Необитаемый остров выставили на продажу в Шотландии
© Мир 24

На острове нет жилых домов и инфраструктуры. Есть только лишь галечный пляж и пруд с дождевой водой. Добраться до Барлокко непросто. Для этого надо приехать в город Гейтхаус-оф-Флит, после чего преодолеть на лодке 10 километров. При этом во время отлива на туда можно приехать на тракторе.

Как пишет газета The New York Times, построить на острове какие-либо строения будущий владелец не сможет. Это связано с тем, что Барлокко находится на территории «участка особого научного интереса» – остров обладает уникальной флорой и фауной. Давным-давно сюда приезжали многие художники, чтобы насладиться красивыми пейзажами.

В 2017 году на продажу выставили шотландский остров Алва площадью свыше 1,8 тысячи гектаров за 4,25 млн фунтов стерлингов (5,56 млн долларов). Остров является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова. На нем расположены особняк, церковь, ресторан и еще восемь объектов недвижимости.

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