Необитаемый остров выставили на продажу в Шотландии

Необитаемый остров Барлокко выставили на продажу в Шотландии. За кусок суши в море площадью около 100 тысяч квадратных метров просят 186 тысяч долларов (свыше 15 миллионов рублей).

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На острове нет жилых домов и инфраструктуры. Есть только лишь галечный пляж и пруд с дождевой водой. Добраться до Барлокко непросто. Для этого надо приехать в город Гейтхаус-оф-Флит, после чего преодолеть на лодке 10 километров. При этом во время отлива на туда можно приехать на тракторе.

Как пишет газета The New York Times, построить на острове какие-либо строения будущий владелец не сможет. Это связано с тем, что Барлокко находится на территории «участка особого научного интереса» – остров обладает уникальной флорой и фауной. Давным-давно сюда приезжали многие художники, чтобы насладиться красивыми пейзажами.