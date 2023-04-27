«Известия»: дольщикам запретят жаловаться в суд на застройщика

Российским дольщикам будет запрещено подавать обращения с исками в суд в случае недовольства качеством выполненной застройщиком работы. Законопроект разработан депутатами Госдумы от партии «Единая Россия». В качестве альтернативы будет предложено писать жалобу напрямую застройщику.

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«Дольщикам ограничат возможность обращения в суд с исками к девелоперам в случае недовольства качеством построенных квартир. Для начала им придется писать жалобу застройщику», — говорится в материале «Известия».

По словам депутатов, после получения жалобы, застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, а после устранить нарушения, согласовав с дольщиком срок выполнения. Он не должен превышать 20 календарных дней. В случае невыполнения условий договора, собственник квартиры в праве потребовать возмещение всех трат на устранение недочетов.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов с другими депутатами от фракции «Единая Россия» подготовил несколько законопроектов, позволяющих дольщикам защитить свои права, передает РИА ФАН.

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