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Минстрой: застройщиков РФ не будут обязывать снижать цены на жилье

В России не будут обязывать застройщиков снижать цены на жилье, сообщил РИА Новости глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Минстрой: застройщиков не будут обязывать снижать цены на жилье
© РИА Новости

Ранее в своем выступлении на XXIV Ясинской международной научной конференции он предложил застройщикам снизить цены на жилье, отметив, что, согласно соответствующему анализу, такие возможности у них есть.

Файзуллин отметил, что обязать застройщика снизить цены невозможно, так что пожелания Минстроя имеют рекомендательный характер и относятся к жилью, которое застройщик не может продать.

"Когда не продается, ты должен принимать собственные решения, поэтому я рекомендовал: "Коллеги, может, снизите стоимость, для того чтобы ваше жилье продалось?" И каждый сам решает, насколько. Снизит немного, не продастся, пусть снижает еще. Есть какой-то предел, конечно. Но возможности у застройщиков, я не говорю, что у всех, но на некоторых территориях нашей страны есть", - сказал Файзуллин.

Также он уточнил, что застройщик реализует коммерческий проект, под который берется кредит, средства расходуются на оплату земли, разработку документации и так далее. Кроме того, добавил чиновник, везде разная стоимость и себестоимость строительства.

"Поэтому, да, какой-то объем заработка у него есть, он поделится этим с работниками. Но экономика — это вещь такая, чем быстрее ты оборачиваешь деньги, тем быстрее начинаешь новые проекты", - добавил Файзуллин.

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