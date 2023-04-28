Минстрой: застройщиков не будут обязывать снижать цены на жилье

"Когда не продается, ты должен принимать собственные решения, поэтому я рекомендовал: "Коллеги, может, снизите стоимость, для того чтобы ваше жилье продалось?" И каждый сам решает, насколько. Снизит немного, не продастся, пусть снижает еще. Есть какой-то предел, конечно. Но возможности у застройщиков, я не говорю, что у всех, но на некоторых территориях нашей страны есть", - сказал Файзуллин.