Россиянам усложнили покупку жилья в одной стране

Россиянам и другим иностранцам станет сложнее купить жилье в одной стране — Сингапуре. Власти города-государства вдвое повысили налог на покупку недвижимости для нерезидентов, сообщается на сайте местного правительства.

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Для физических лиц из других государств налог увеличился с 30 до 60 процентов, а для компаний и трастов — с 35 до 65 процентов. Уточняется, что к последней категории не относятся застройщики. Налог вырос и для сингапурцев: при покупке второй недвижимости им придется платить 20 процентов вместо 17 процентов, а при покупке третьей — 30 процентов вместо 25 процентов.

Как Нью-Йорк (4,3 процента), Лондон (14,8 процента) и Гонконг (29 процентов).

По оценкам риелторской компании Savills, при покупке недвижимости стоимостью 5 миллионов долларов в Сингапуре иностранцу придется заплатить около 3,35 миллиона долларов налога. По прогнозам специалистов, это может заставить покупателей переориентироваться на рынки Великобритании, США и других стран.