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49 минут назад

Дольщиков обяжут писать жалобу на застройщика перед обращением в суд

Lenta.ru

Дольщикам решили ограничить возможность обращаться в суд из-за проблем с застройщиком. Об этом сообщают Государственной думы и поддержанный Минстроем.

Дольщиков обяжут писать жалобу на застройщика перед обращением в суд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно концепции инициативы, дольщиков обяжут перед обращением в суд написать жалобу на своего застройщика. Если тот не решит проблему в течение 20 дней, тогда граждане получат получат возможность пойти в суд.

«Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в срок», — пояснил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Эксперт считает, что законопроект поможет в борьбе с потребительским терроризмом, а также позволить урегулировать порядок действий со стороны застройщиков и дольщиков. По его словам, последние зачастую страдают от деятельности недобросовестных юристов и организаций, зарабатывающих на их доверии и выставляющих необоснованные претензии и штрафы. В результате после суда эти специалисты, ранее обещавшие дольщикам значительные компенсации, фактически отбирают у них большую часть денег за свои услуги и за судебные издержки.

В апреле адвокат Оксана Грикевич рассказала россиянам о способе взыскать с застройщика деньги за ошибки в ремонте. Она отметила, что у последнего есть 60 календарных дней для устранения недостатков — по истечение этого срока дольщик имеет право на возмещение своих расходов.

Недвижимость,Госстрой России,Госдума,
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