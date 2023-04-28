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Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Стоимость самой дорогой квартиры на рынке элитного жилья Москвы составляет семь миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Intermark Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
© Lenta.ru

По итогам первого квартала 2023 года первое место по объему актуального предложения ультрапремиальных квартир и апартаментов среди столичных локаций заняла Остоженка — здесь представлено 29 лотов. На втором месте оказалась Якиманка с 20 лотами, на третьем — Тверской район с 14 лотами.

Средний бюджет предложения, рассчитанный с учетом 100 самых дорогих квартир на рынке Москвы, составил 1,23 миллиарда рублей — на 49 процентов выше результата 2022 года. Суммарная стоимость первой сотни элитных квартир превысила 123 миллиарда рублей. Самый дешевый из топа объектов можно приобрести за 357 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в марте спрос на элитные новостройки Москвы вырос в 2,5 раза по сравнению с февралем. За месяц на столичном рынке высокобюджетного нового жилья было заключено 70 сделок — на 156 процентов больше показателя предыдущего месяца.

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