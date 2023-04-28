Россиянам назвали лучший сезон для покупки недвижимости
Человек на рынке недвижимости — не инвестор. Поэтому если есть жилищный вопрос, то его нужно решать, не стоит выгадывать цены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков, говоря о лучшем временя для покупки недвижимости.
Специалист рассказал, что у покупателей квартир устоялось такое мнение, что лето и зима — это мертвые сезоны, а весна и осень — это живые сезоны.
«На самом деле не совсем это так. Лето уже давно не является мертвым сезоном. Если мы посмотрим статистику по сделкам, которые фиксируются в Росреестре, за последние несколько лет, то мы увидим, что уже года три-четыре лето не является мертвым сезоном. Понятно, что лето прошлого года было достаточно смазано, потому что после начала спецоперации подняли ключевую ставку, ипотека умерла, а цены начали падать. Люди не понимали, что происходит. Но это из-за этих факторов, а не из-за сезонности», — объяснил Барсуков.
При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что неактивным сезоном на рынке недвижимости можно назвать Январь из-за длинных выходных по случаю Нового года.
Загородная недвижимость
Специалист сообщил, что если говорить о загородной недвижимости, то многие считают, что весной и осенью нужно строить дома, поэтому и сезон в это время.
«Однако уже несколько лет активно используются технологии, с помощью которых дома можно строить круглогодично. Поэтому тут тоже сезонности нет. Но участок лучше покупать тогда, когда снега нет, чтобы было видно неровности и прочие вещи. Поэтому зима для покупки загородной недвижимости из-за этого фактора не совсем сезон. Но по поводу лета я бы этого не сказал», — сказал он.
Выгадывание цен
Барсуков поделился, что не является сторонник выгадывания цены на рынке недвижимости. Человек на рынке недвижимости — не инвестор, добавил он.
«Люди забывают простую вещь: как только они начинают выгадывать, то они становятся инвесторами, а инвестор может получить не только выгоду, но и убыток. Поэтому я говорю так: если есть жилищная задача, то ее надо решать», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Также специалист сообщил, что курс валют влияет на рынок недвижимости только с точки зрения психологии.
«Рынок недвижимости у нас уже давным-давно рублевый. Поэтому напрямую курс доллара не влияет, но психологический эффект оказывает», — заключил он.
Ранее стали известны города Подмосковья с сильно подорожавшими квартирами. В подмосковных Люберцах в первой половине апреля 2023 года квартиры в новостройках подорожали в среднем на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м — до 9,74 миллиона рублей.
Второе место занимает Пушкино — в этом городе новые квартиры выросли в цене на 24 процента — до 8,75 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Долгопрудный, где первичное жилье подорожало на 23,7 процента — до 14,3 миллиона рублей.