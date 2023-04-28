Россиянам назвали лучший сезон для покупки недвижимости

«На самом деле не совсем это так. Лето уже давно не является мертвым сезоном. Если мы посмотрим статистику по сделкам, которые фиксируются в Росреестре, за последние несколько лет, то мы увидим, что уже года три-четыре лето не является мертвым сезоном. Понятно, что лето прошлого года было достаточно смазано, потому что после начала спецоперации подняли ключевую ставку, ипотека умерла, а цены начали падать. Люди не понимали, что происходит. Но это из-за этих факторов, а не из-за сезонности», — объяснил Барсуков.