Квартиры на вторичном рынке России подорожали на 7,9%

Стоимость квартир всех категорий на вторичном рынке России на 1 апреля выросла на 7,9% по сравнению с той же датой 2022 года. По итогам I квартала удорожание составило 1,2%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

Наибольший рост цен на вторичное жилье статистическая служба отметила в категории квартир улучшенного качества: они подорожали на 1,8% по итогам I квартала 2023 года в сравнении с IV кварталом 2022 года и на 8,1% год к году.

Стоимость 1 квадратного метра общей площади квартиры на вторичном рынке на 1 апреля 2023 года в среднем по России составила почти 90,9 тыс. рублей. Самый дорогой "метр" в Москве - 304,5 тыс. рублей, в Краснодарском крае - почти 177,7 тыс. рублей и Санкт-Петербурге - около 174,6 тыс. рублей. Самое дешевое вторичное жилье на начало апреля Росстат отметил в Ингушетии - 45,3 тыс. рублей за 1 кв. м, Курганской области - 52,6 тыс. рублей и Кабардино-Балкарии - 54,5 тыс. рублей.

При этом стоимость элитного жилья на вторичном рынке снизилась на 0,7% в I квартале 2023 года по сравнению с последним кварталом 2022 года. И цены на московском вторичном рынке квартир опустились на 2,1% на 1 апреля 2023 года по сравнению с 31 декабря 2022 года.