ЦБ выступил за распространение льготной ипотеки на «вторичку»

Центробанк России считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок. Об этом заявила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости Недвижимость.

Она напомнила, что Банк России исходит из того, что «широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться».

«Мы должны переходить к адресным программам. И то, что касается адресных программ, я считаю, было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок», - отметила Эльвира Набиуллина, говоря о льготной ипотеке.

Глава Банка России также обратила внимание на то, что расширение льготного кредитования на «вторичку», поддержало бы конкретных людей, а не застройщиков.

«И неважно, как они улучшают свои жизненные условия, покупая жилье на первичном рынке или вторичном. Поэтому, на наш взгляд, можно было бы распространить на вторичный рынок», - пояснила она.

Ранее эксперты дали прогноз по ценам на вторичном рынке недвижимости. По словам директора направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергея Шлома, в настоящее время там отсутствуют предпосылки для падения стоимости жилья. Он пояснил, что рынок стабилен, спрос активен, отсутствуют паника и ажиотаж.