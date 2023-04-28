Во Франции продадут крепость с необычным прошлым

Во Франции продадут крепость с необычным прошлом — раньше в здании проводились суды над ведьмами, которых впоследствии сжигали. Объект можно приобрести за 4,9 миллиона долларов, передает Daily Mail.

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Крепость носит название Форт Кейрас, она расположена в Верхних Альпах. Здание было построено в 1265 году. В качестве здания суда его использовали в XV и XVI веках. Позже оно послужило армии во время Второй мировой войны, в 1950-х годах стало детским лагерем. Сейчас крепость является музеем и площадкой для проведения свадеб.

Площадь здания составляет около 41,3 тысячи квадратных метра. Внутри него 20 спален и 13 ванных. Спальные комнаты оформлены в традиционном стиле, их интерьер отличается высокими окнами со ставнями, а на кухне имеются дровяные печи. На территории крепости находятся казармы, пекарня, больница, складские помещения и часовня — сейчас они открыты для посещения.