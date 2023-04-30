Россиян предупредили об ужесточении правил выдачи ипотеки

С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк (ЦБ) ужесточает правила ее выдачи. Об этом россиян в беседе с агентством Николай Кузнецов.

Как объяснил финансист, регулятор увеличивает надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках, что приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты, заявил Кузнецов.

По словам экономиста, в настоящее время порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на население растет. Поэтому доля высокорисковой ипотеки увеличивается, что может негативно отразиться на экономике. Падение спроса прервет рост цен на первичном рынке жилья и увеличит конкуренцию, заключил Кузнецов.

О повышении коэффициентов риска стало известно 20 февраля. Центробанк считает, что предложенный метод регулирования способен решить текущие проблемы на рынке жилья и предотвратить появление ценового пузыря.