$80.51-1.0588.37-1.83

Россиян предупредили об ужесточении правил выдачи ипотеки

С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк (ЦБ) ужесточает правила ее выдачи. Об этом россиян в беседе с агентством Николай Кузнецов.

Россиян предупредили об ужесточении правил выдачи ипотеки
© globallookpress.com

Как объяснил финансист, регулятор увеличивает надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках, что приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты, заявил Кузнецов.

По словам экономиста, в настоящее время порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на население растет. Поэтому доля высокорисковой ипотеки увеличивается, что может негативно отразиться на экономике. Падение спроса прервет рост цен на первичном рынке жилья и увеличит конкуренцию, заключил Кузнецов.

О повышении коэффициентов риска стало известно 20 февраля. Центробанк считает, что предложенный метод регулирования способен решить текущие проблемы на рынке жилья и предотвратить появление ценового пузыря.

Регулятор объяснил свое решение ситуацией на рынке ипотечного кредитования. В секторе сохраняются высокие темпы роста, в годовом выражении задолженность за последние три месяца выросла на 25,7 процента. При этом основные показатели риска достигли рекордных значений с начала наблюдения. Коэффициенты риска работают как ограничивающий фактор, не позволяющий банкам выдавать кредиты рискованным заемщикам, которые с большой долей вероятности не смогут вернуть долг.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий