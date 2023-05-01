70% покупателей берут малогабаритное жильё для личного проживания

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» заявили, что около 70% покупателей приобретают малогабаритное жильё для личного проживания, ещё 30% — для последующей сдачи внаём.

По данным экспертов, по сравнению с I кварталом 2022 года спрос на такие объекты на вторичном рынке остаётся на высоком уровне, а предложение выросло на 7%.