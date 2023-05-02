Названа стоимость самого дешевого жилья рядом с «Москва-Сити»

Самые дешевые апартаменты бизнес-класса рядом с деловым центром «Москва-Сити» можно приобрести за 8,6 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании VSN Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали стоимость уже готовых апартаментов, которые находятся в радиусе 15 километров от «Москва-Сити». Наиболее доступный вариант — это студия без отделки площадью 24,7 квадратного метра, она располагается в 3,5 километра от делового цента.

Второе метро по самой низкой цене заняла студия с чистовой отделкой за 8,7 миллиона рублей. Ее площадь составляет 26,4 «квадрата», объект расположен в семи километрах от «Москвы-Сити». На третьем месте оказалась студия без отделки за 8,97 миллиона рублей. Расстояние от апартамента до делового центра составляет 13 километров, а площадь жилья — 27,5 «квадрата».

Аналитики также назвали стоимость самых дорогих апартаментов в указанной локации — 52,5 миллиона рублей. Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что апартаменты продолжают выигрывать в цене у квартир.

«Для тех, кто ищет вариант вблизи "Москва-Сити", выборка одна из самых привлекательных по концепции и наполнению комплексов», — добавила она.