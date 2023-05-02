$80.51-1.0588.37-1.83

В Подмосковье подешевела аренда элитных домов

К концу марта 2023 года в Подмосковье на 27 процентов подешевела аренда элитных загородных домов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании NF Group.

В Подмосковье подешевела аренда элитных домов
© Unsplash

В третьем месяце текущего года средняя ставка аренды достигла 1,22 миллиона рублей в месяц. В аналогичный период 2022 года показатель находился на уровне 1,68 миллиона рублей. При этом больше всего на рынке объектов, стоимость аренды которых находится в диапазоне от 400 до 600 тысяч рублей, — доля достигла 29 процентов.

Снижение цен в компании объяснили изменением валютных курсов.

«На конец первого квартала 2022 года 34 процента всех лотов предлагались в валюте, на конец первого квартала 2023 года — около 20 процентов предложения по-прежнему номинировано в иностранной валюте», — объяснила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.

Ранее эксперты агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что за первый квартал 2023 года среди районов Новой Москвы вторичное жилье сильнее всего подешевело в поселении Роговское. Квадратный метр там стал стоить меньше на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий