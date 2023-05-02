В Подмосковье подешевела аренда элитных домов

К концу марта 2023 года в Подмосковье на 27 процентов подешевела аренда элитных загородных домов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании NF Group.

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В третьем месяце текущего года средняя ставка аренды достигла 1,22 миллиона рублей в месяц. В аналогичный период 2022 года показатель находился на уровне 1,68 миллиона рублей. При этом больше всего на рынке объектов, стоимость аренды которых находится в диапазоне от 400 до 600 тысяч рублей, — доля достигла 29 процентов.

Снижение цен в компании объяснили изменением валютных курсов.

«На конец первого квартала 2022 года 34 процента всех лотов предлагались в валюте, на конец первого квартала 2023 года — около 20 процентов предложения по-прежнему номинировано в иностранной валюте», — объяснила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.