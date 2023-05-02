Эксперты сказали, где находятся самые ликвидные дачные участки

В России наступил сезон купли-продажи загородного жилья. Издание Life рассказало о ситуации на рынке, а также сообщило, какие сделки сейчас совершать выгодно, а какие лучше отложить.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, в связи с ослаблением курса рубля дома подорожают на 20%. По большей части это коснется комфорт-класса и премиум-класса, уточнил он. Там, как отмечается, доля импортных материалов на 30% больше, чем в стандартном классе.

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Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов напомнил о том, что лето является периодом повышения стоимости загородной недвижимости. Цена растет как на строительство, так и на готовые дома, добавил он. По словам эксперта, на удорожание строительства влияет сезонный рост стоимости материалов и профессиональной рабочей силы.

«Обычно оно составляет 5–7%. В редкие годы стоимость строительства поднимается на 10%», - пишет издание со ссылкой на Котлова.

Он отметил, что летом 2023 года существенных скачков цен на строительство не ожидается. Собеседник подчеркнул, что сезонное колебание уже заложено в смету.

Он назвал выбор компании, закладывающую в договор фиксированную стоимость строительства, важным пунктом. Так, по словам эксперта, человек сможет спланировать бюджет и избежать дополнительных расходов.

Котлов также рассказал о возможности снизить стоимость строительства на 30%. Он пояснил, что строительные фирмы могут предлагать оптимизировать стоимость строительства с помощью внесения корректировок в проект дома.

Лазовский заявил, что наиболее ликвидные и выходные сделки — дома в населенных пунктах до 90 км от Москвы и с хорошей инфраструктурой. Он назвал цену их преимуществом. Эксперт отметил, что дом с участком 6 соток обойдется в 6 000 000 рублей.