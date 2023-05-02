Путин поручил рассмотреть предоставление льготной ипотеки педагогам
Правительство РФ должно будет до 1 октября рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам в рамках проекта «Профессионалитет». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости со ссылкой на документ.
Уточняется, что речь идет о педагогических работниках образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.
Срок предоставления доклада – до 1 октября.
Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в 2023 году объем выдачи ипотечных и автокредитов станет рекордным. Согласно его данным, в первом полугодии выдача ипотеки достигнет 2,76 трлн рублей, а ипотечный портфель - 16,59 трлн рублей, что на 46% и 5% соответственно выше значения первого полугодия 2022 года. Также показатели превышают значения 2021-го - на 2% и 9,5% соответственно.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк России считает целесообразным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок. Она напомнила, что ЦБ исходит из того, что «широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться».