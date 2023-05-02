Правительство РФ должно будет до 1 октября рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам в рамках проекта «Профессионалитет». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Уточняется, что речь идет о педагогических работниках образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

Срок предоставления доклада – до 1 октября.

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в 2023 году объем выдачи ипотечных и автокредитов станет рекордным. Согласно его данным, в первом полугодии выдача ипотеки достигнет 2,76 трлн рублей, а ипотечный портфель - 16,59 трлн рублей, что на 46% и 5% соответственно выше значения первого полугодия 2022 года. Также показатели превышают значения 2021-го - на 2% и 9,5% соответственно.