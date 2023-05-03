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Раскрыта стоимость самого доступного жилья рядом с башнями «Москва-Сити»

Стоимость самого доступного жилья бизнес-класса в радиусе 15 километров от башен делового центра «Москва-Сити» раскрыли аналитики VSN Realty, передает «Лента.ру».

Раскрыта стоимость самого доступного жилья рядом с башнями «Москва-Сити»
© Максим Блинов / РИА Новости

Самый доступный лот стоит 8,6 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести студию-апартаменты без отделки площадью 24,7 квадратного метра, расположенную в 3,5 километра от высоток.

За 8,7 миллиона рублей продается малогабаритная студия площадью в 26,4 «квадрата», с чистовой отделкой, в семи километрах от «Москва-Сити», а за 8,97 миллиона рублей предлагается студия площадью 27,5 «квадрата», без отделки, в 13 километрах от делового центра.

Ранее был назван район Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках.

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