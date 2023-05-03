За продажу сведений о недвижимости будут штрафовать

Вводятся штрафы за перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и за создание сайтов-двойников Росреестра. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Закон об этом публикует "Российская газета".

Гражданам за это грозит штраф в 15-50 тысяч рублей, должностным лицам - в 40-100 тысяч рублей, предпринимателям - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлицам - от 350 тысяч до 600 тысяч. Наказанию не подлежат случаи предоставления информации через нотариуса, через портал госуслуг и т.п.