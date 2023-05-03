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За продажу сведений о недвижимости будут штрафовать

Вводятся штрафы за перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и за создание сайтов-двойников Росреестра. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Закон об этом публикует "Российская газета".

За продажу сведений о недвижимости будут штрафовать
© РИА Новости

Гражданам за это грозит штраф в 15-50 тысяч рублей, должностным лицам - в 40-100 тысяч рублей, предпринимателям - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлицам - от 350 тысяч до 600 тысяч. Наказанию не подлежат случаи предоставления информации через нотариуса, через портал госуслуг и т.п.

Сайты-двойники Росреестра нередко, взяв плату за услуги, предоставляют неверную информацию либо не предоставляют ее вовсе. Как рассказывал глава Росреестра Олег Скуфинский, за последние три года теневой рынок продажи выписок из ЕГРН в интернете сокращен на 99%, выявлено и закрыто 343 сайта-двойника.

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