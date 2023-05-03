Цены на новое жилье в среднем по РФ выросли на 11% за год

Цены на первичном и вторичном рынках жилья в России в первом квартале 2023 года выросли на 11,4% и 7,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это следует из доклада Росстата, опубликованного в среду.

Жилье в Сибирском федеральном округе в первом квартале 2023 года подорожало на первичном рынке на 17,5% и на 12,1% на вторичном. Это наибольший рост среди федеральных округов. Далее идет Приволжский федеральный округ - 16,7% и 11% соответственно. Третье место делят Уральский и Южный федеральные округа, где рост цен на первичном рынке жилья превысил 14%, а на вторичном составил 5-6% .

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Среди регионов наибольший рост цен на жилье на обоих рынках зафиксирован в Новосибирской области (30,1% и 24,2%), Республике Дагестан (29,5% и 24,7%), а также в Челябинской (21,4% и 18,2%) и Саратовской (23,6% и 12,6%) областях. Больше всего жилье на первичном рынке выросло в Адыгее - 33,2%, на вторичном - в Еврейской автономной области на 34,4%.

Рост стоимости жилья на вторичном рынке превысил показатели первичного в Республике Коми, Чувашии, Карачаево-Черкессии, а также в Магаданской, Брянской и Еврейской автономной областях. В среднем в этих регионах цены выросли на 25%.

Снижение цен на жилье

Наибольшее снижение стоимости жилья в первом квартале 2023 года на первичном рынке зафиксировано в Севастополе (16,8%) и Кабардино-Балкарии (13%), а также Ставропольском крае (3%). Цены на жилье в граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях на первичном рынке в среднем выросли на 6-7%, а на вторичном рынке наблюдается небольшое снижение в Курской (0,6%) и Белгородской (2,8%) областях.

Вторичный рынок в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Пензенской областях также показал снижение - в среднем около 3%. Однако первичный рынок в Ленинградской и Пензенской областях за первый квартал этого года показал рост более 15%.