Российские банки ужесточили условия по ипотеке

На днях сразу несколько крупных российских банков ужесточили условия по выдачи ипотечных продуктов, сообщает РБК со ссылкой на специалистов в отрасли.

Московский кредитный банк увеличил ипотечную ставку на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта. Сегодня кредиты на приобретение жилья в этом учреждении начинаются от 11,5%. По займам на вторичное жилье ставка увеличилась на 0,55 процентных пункта, до 11%.

Совкомбанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентных пункта — теперь они стартуют от 11,99% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» поднял ставки льготного ипотечного кредитования на 0,3 процентных пункта — по программе на покупку новостроек они выросли до 7,65%, а по семейной ипотеке — до 5,65%.

Также ужесточить ставки по ипотеке с 15 мая намерены Газпромбанк и Росбанк.