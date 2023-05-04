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Российские банки ужесточили условия по ипотеке

На днях сразу несколько крупных российских банков ужесточили условия по выдачи ипотечных продуктов, сообщает РБК со ссылкой на специалистов в отрасли.

Российские банки ужесточили условия по ипотеке
© ТАСС

Московский кредитный банк увеличил ипотечную ставку на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта. Сегодня кредиты на приобретение жилья в этом учреждении начинаются от 11,5%. По займам на вторичное жилье ставка увеличилась на 0,55 процентных пункта, до 11%.

Совкомбанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентных пункта — теперь они стартуют от 11,99% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» поднял ставки льготного ипотечного кредитования на 0,3 процентных пункта — по программе на покупку новостроек они выросли до 7,65%, а по семейной ипотеке — до 5,65%.

Цены на новое жилье в среднем по РФ выросли на 11% за год

Также ужесточить ставки по ипотеке с 15 мая намерены Газпромбанк и Росбанк.

Ранее Банк России заявил, что в РФ с 1 мая вырастут надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Регулятор сообщил, что мера направлена на ограничение рисков заемщиков и кредитных организаций.

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