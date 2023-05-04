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Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья ради ВНЖ

Россияне с начала 2023 года чаще всего получают вид на жительство (ВНЖ) Турции и Кипра. Об этом сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Tranio.

На долю вышеуказанных стран пришлось 21% и 17% от суммарного количества запросов российских граждан.

Сейчас для того чтобы получить вид на жительство в Турции, нужно вложиться в недвижимость стоимостью более $50 тыс. в малонаселенных пунктах и выше $75 тыс. в мегаполисах.

Условие для получения ВНЖ на Кипре - инвестиций на общую сумму от €300 тыс. и выше в местные новостройки.

Испания оказалась на третьем месте в рейтинге популярных стран у россиян для получения ВНЖ. На долю этого государства пришлось 13% соответствующих запросов российских граждан. В Испании «золотые визы» предоставляют за приобретение жилья от €500 тыс.

Россиянам назвали альтернативные направления подорожавшей Турции

Ранее «Известия» сообщили, что интерес к упрощенному получению российского вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции наблюдается со стороны граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и США.

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