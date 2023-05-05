$78.61-0.6987.00-0.58

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду

Районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду назвали «Известиям» аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка. Стало известно, что наиболее выгодно арендовать жилье можно в Троицком, Новомосковском, Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном округах.

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду
© Moslenta.ru

Например, в Троицке в среднем можно арендовать квартиру за 41,4 тысячи рублей в месяц, а в Щербинке — за 43,6 тысячи. В среднем по городу в апреле аренда однокомнатной квартиры стоила 43 тысячи рублей, двухкомнатной — 67 тысяч рублей, а трехкомнатной — 135 тысяч.

Самые выгодные предложения специалисты советуют искать в районах Косино-Ухтомский, Южное Бутово, Новокосино, Бибирево, Бирюлево Западное, Братеево, Ивановское и Некрасовка.

Ранее была названа стоимость аренды жилья на майские праздники в популярных городах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий