Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду

Районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду назвали «Известиям» аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка . Стало известно, что наиболее выгодно арендовать жилье можно в Троицком, Новомосковском, Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном округах.

Например, в Троицке в среднем можно арендовать квартиру за 41,4 тысячи рублей в месяц, а в Щербинке — за 43,6 тысячи. В среднем по городу в апреле аренда однокомнатной квартиры стоила 43 тысячи рублей, двухкомнатной — 67 тысяч рублей, а трехкомнатной — 135 тысяч.