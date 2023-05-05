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Est-a-Tet: сильнее всего предложение жилья в Москве cнизилось в Донском районе

За последний год сильнее всего объемы предложения жилья на московском рынке недвижимости сократились в Донском районе. В данной локации показатель по итогам апреля снизился на 89,3% в сравнении со значениями за аналогичный период 2022-го, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистические данные аналитиков риэлторского агентства Est-a-Tet.

Определен район Москвы с максимальным сокращением предложения жилья
© РИА Новости

При этом Донской район не стал единственным в Москве, где за последний год резко сократился объем предложения жилья на первичном рынке. Еще одними локациями со схожей динамикой стали районы Тимирязевский и Соколиная Гора, уточняется в статье.

«Первое место по годовому сокращению предложения занял Донской район. По итогам апреля 2023 года объем экспозиции здесь составил 815 квадратных метров — на 89,3 процента меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Второе место досталось Тимирязевскому району с сокращением на 81,4 процента, до 1,62 тысячи «квадратов». Тройку лидеров замкнула Соколиная Гора — минус 73,8 процента, до 4,2 тысячи «квадратов», — заключается в заметке.

19 апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании VSN Realty сообщила, что количество сделок с новостройками на столичном рынке недвижимости увеличилось на 32% по итогам марта текущего года. Данный фактор свидетельствует о постепенном восстановлении этого сегмента.

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