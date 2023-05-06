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Расселение 20 домов по программе реновации завершилось в девяти округах Москвы

В девяти округах столицы в апреле завершилось расселение 20 пятиэтажек в рамках программы реновации. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Расселение 20 домов по программе реновации завершилось в девяти округах Москвы
© Вечерняя Москва

— С начала реализации программы реновации организовано переселение 114,6 тысячи москвичей из 692 домов, на сегодняшний день 95,5 тысячи жителей стали обладателями новых комфортных квартир в новостройках, — отметил он.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участники программы получают жилье в пределах своего района, что позволяет не менять их привычный образ жизни.

Больше всего новоселов появилось на юго-востоке города, где за время реализации программы переехали почти 16,5 тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

На северо-востоке города проектируют и строят 21 новостройку общей площадью свыше 740 тысяч квадратных метров по программе реновации. Реализация проектов позволит обеспечить современным и комфортным жильем более 25 тысяч жителей столицы.

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