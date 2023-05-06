Расселение 20 домов по программе реновации завершилось в девяти округах Москвы

В девяти округах столицы в апреле завершилось расселение 20 пятиэтажек в рамках программы реновации. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— С начала реализации программы реновации организовано переселение 114,6 тысячи москвичей из 692 домов, на сегодняшний день 95,5 тысячи жителей стали обладателями новых комфортных квартир в новостройках, — отметил он.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участники программы получают жилье в пределах своего района, что позволяет не менять их привычный образ жизни.

Больше всего новоселов появилось на юго-востоке города, где за время реализации программы переехали почти 16,5 тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.