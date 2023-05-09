Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье в апреле 2023 года

Нейросеть вычислила российские города, в которых стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке подешевела сильнее всего в апреле 2023 года. Сильнее всего цены на «квадрат» снизились в Брянске, Твери, Казани и Хабаровске. Об этом написало РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании SRG.

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Динамику цен на квадратный метр в 50 российских городах с самыми крупными рынками вторичного жилья провела автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения.

По данным нейросети, больше всего цены на «квадрат» в готовых квартирах в апреле упали в Брянске. Там он подешевел за месяц на 2,56%, до 73,1 тыс. рублей. Второе место оказалось у Твери. Стоимость квадратного метра там уменьшилась в среднем на 1,13% и составила 86,9 тыс. руб. В топ-3 также вошли Казань и Хабаровск с уменьшением цен на «квадрат» на 1,11%. Сейчас там он стоит 139,1 тыс. и 116,2 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, стоимость жилья на вторичном рынке в апреле упала в Тюмени, Пензе, Липецке, Новосибирске, Краснодаре и во Владивостоке.