$76.82-1.7984.91-2.09

Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье в апреле 2023 года

Нейросеть вычислила российские города, в которых стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке подешевела сильнее всего в апреле 2023 года. Сильнее всего цены на «квадрат» снизились в Брянске, Твери, Казани и Хабаровске. Об этом написало РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании SRG.

Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье в апреле 2023 года
© Газета.Ru

Динамику цен на квадратный метр в 50 российских городах с самыми крупными рынками вторичного жилья провела автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения.

По данным нейросети, больше всего цены на «квадрат» в готовых квартирах в апреле упали в Брянске. Там он подешевел за месяц на 2,56%, до 73,1 тыс. рублей. Второе место оказалось у Твери. Стоимость квадратного метра там уменьшилась в среднем на 1,13% и составила 86,9 тыс. руб. В топ-3 также вошли Казань и Хабаровск с уменьшением цен на «квадрат» на 1,11%. Сейчас там он стоит 139,1 тыс. и 116,2 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, стоимость жилья на вторичном рынке в апреле упала в Тюмени, Пензе, Липецке, Новосибирске, Краснодаре и во Владивостоке.

Как сообщала газета «Коммерсант», в мае начался постепенный рост цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России. Речь идет о 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях. Там стоимость «квадрата» в среднем выросла на 1%.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий