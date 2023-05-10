В России планируют запустить новый вид льготной ипотеки

Новую льготную ипотечную программу для субъектов Арктической зоны планируют запустить в России. Вице-премьер Юрий Трутнев дал соответствующее поручение Минфину, Минстрою и Минвостокразвития, пишут Известия.

По данным издания, зампред правительства предписал ведомствам сформировать «консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием» по вопросу запуска программы. Министерства должны доложить кабмину о результатах до 12 мая.

В апреле глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил распространить ипотеку под 2% на арктические регионы: Мурманскую и Архангельскую области, Красноярский край, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Карелию, Коми и Якутию, отмечает РИА ФАН. По словам губернатора, такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию и сократить отток населения.