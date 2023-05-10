Продавцы проведут переоценку недвижимости: что будет с ценами

Риелторы обратили внимание на то, что запросы покупателей квартир существенно изменились. При этом застройщики готовятся к переоценке. Издание Life разбиралось, как это отразится на ценах.

В публикации говорится, что в стране наблюдается увеличение спроса на вторичную недвижимость. По данным экспертов, он возрос в 1,5 – 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые специалисты указывают на то, что спрос увеличился в сегменте квартир на вторичном рынке, а также в первичном и вторичном сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В компании «Дом Лазовского» отмечают, что увеличение спроса может стимулировать продавцов поднять стоимость ликвидных объектов.

«Но это частично компенсирует фактор сезонного спада активности на рынке многоквартирных домов летом», - говорится в публикации.

Эксперт считает, что ценовой коридор сильно не изменится. Он допускает незначительную корректировку до 5% в зависимости от ликвидности объекта.

На первичном рынке ИЖС Лазовский ожидает рост до 20%. Ситуация обусловлена отложенной реакцией на увеличение цены импортных строительных материалов и отечественных с высокой долей импортных компонентов, говорит он. Стоимость повысится уже в начале второго квартала, считает специалист.