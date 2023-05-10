Названы четыре способа избавиться от ипотечной квартиры

Продать ипотечную квартиру россияне могут, погасив долг по кредиту в процессе сделки купли-продажи. Четыре способа избавиться от купленного с использованием заемных средств жилья назвали специалисты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

Как уточнили специалисты, реализация этого варианта возможна только с согласия банка — его дадут при условии дальнейшего полного погашения ипотеки.

«Продавец получает в банке выписку об остатке суммы выплат по кредиту и предоставляет ее покупателю. Заключив договор, покупатель перечисляет в банк, у которого квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток суммы стоимости квартиры. После регистрации перехода права собственности и получения банком денежных средств он снимает обременение с квартиры», — пояснили аналитики.

Другой способ — это переоформить ипотеку на нового владельца. Тогда квартира перейдет собственнику с кредитными обязательствами и обременением, уточнили эксперты. В этом случае сделка состоится после того, как банк проверит финансовое состояние покупателя-заемщика.

«Кредитная организация в данном случае является стороной сделки, а продавец получает деньги за реализованную квартиру в размере разницы между ее стоимостью и остатком долга по ипотеке», — рассказали специалисты.

Третий способ — это продажа квартиры банком. Для этого финансовой организации нужно получить решение суда, в котором сказано о задолженности и просроченных выплатах заемщика. Такую недвижимость продают на торгах, а полученная от сделки сумма идет на погашение долга по ипотеке.

«Если по итогам расчетов у банка остаются свободные средства, то он перечисляет их на счет клиента-заемщика», — добавили в «НДВ Супермаркет Недвижимости».