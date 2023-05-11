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Две незаконные пристройки к административному зданию демонтировали в Басманном районе

Две незаконные пристройки к двухэтажному административному зданию демонтировали по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 21. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Две незаконные пристройки к административному зданию демонтировали в Басманном районе
© «Вечерняя Москва»

«Земельный участок по указанному адресу передан в аренду для эксплуатации нежилого помещения в здании без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений. На момент обследования к нему были возведены две пристройки площадью 12,2 кв. м и 5 кв. м. На государственный кадастровый учет они не поставлены, права собственности не оформлены. Фактически была произведена самовольная реконструкция, в ходе которой увеличили площадь здания», - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Отмечается, что в настоящее время силами Госинспекции по недвижимости незаконные пристройки полностью демонтированы.

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