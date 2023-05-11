Российские стройки собрались ускорить

Замглавы кабмина отметил, что сроки уже уменьшились более чем на четверть — с 2181 дня (почти шесть лет) до 1574 дней (более четырех лет). «К концу года планируем его уменьшить до 1300 дней», — добавил Хуснуллин. Вице-премьер пояснил, что работы ускорились в том числе за счет сокращения количества необходимых для строительства документов и материалов — с 1168 до 699. К концу 2023 года показатель должен уменьшиться до 650, а к 2030-му — до 350, спрогнозировал Хуснуллин.