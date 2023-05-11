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Российские стройки собрались ускорить

Российские власти собрались ускорить стройки в стране — сроки реализации таких проектов планируют к концу 2023 года сократить до 3,5 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет «Интерфакс».

Российские стройки собрались ускорить
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Замглавы кабмина отметил, что сроки уже уменьшились более чем на четверть — с 2181 дня (почти шесть лет) до 1574 дней (более четырех лет). «К концу года планируем его уменьшить до 1300 дней», — добавил Хуснуллин. Вице-премьер пояснил, что работы ускорились в том числе за счет сокращения количества необходимых для строительства документов и материалов — с 1168 до 699. К концу 2023 года показатель должен уменьшиться до 650, а к 2030-му — до 350, спрогнозировал Хуснуллин.

Он напомнил, что уже подписано постановление, которое позволяет проводить экспертное сопровождение отдельных разделов проектной документации — это упрощает выдачу положительного заключения и сокращает сроки экспертизы.

Ранее Хуснуллин допустил, что в России может появиться возможность продажи жилья в рассрочку. Для этого, по его словам, необходимо создать ссудно-сберегательные кассы и проработать юридические возможности.

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