В России могут изменить требования к строительству частных домов

В России задумались о введении проектной документации для частного жилья, которые граждане в том числе строят сами. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующая инициатива принадлежит Российскому строительному союзу (РСС). Он обратился по данному вопросу в Минстрой.

Кроме того, строители выступают за проведение независимого строительного надзора и негосударственной экспертизы проекта при возведении частного жилья.

Председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий указал на отсутствие четких правил игры на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Он отметил, что за строительством нет никакого контроля.

Благодаря нововведениям рынок станет более прозрачным, а риски для банков и граждан снизятся, подчеркнул собеседник. Кроме того, меры автоматизируют выдачу ипотеки, привлекут профессиональное сообщество на рынок ИЖС, добавил он. Эксперт отметил, что это также удовлетворит потребность в загородном жилье для более чем 70% населения.

В компании «Kaskad Недвижимость» отмечают, что инициатива улучшит качество стройки и сделает дома безопаснее.