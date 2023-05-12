Минфин высказался о распространении льготной ипотеки на вторичное жилье

В Минфине не поддержали идею распространения программы льготной ипотеки на вторичное жилье и не согласились увеличить лимиты на стоимость жилья по этой программе. Об этом сообщает Алексея Моисеева.

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«Что касается расширения на "вторичку" — все-таки программа нацелена на поддержку граждан, которые покупают жилье, и поддержку спроса на новостройки. Поэтому расширение на "вторичку" в этом смысле несколько нелогично», — высказался замминистра.

При этом Моисеев отметил, что положительно относится к идее поддержать жилищное кредитование с помощью рассрочки на приобретение недвижимости и за счет ссудных касс.

«Все, что помогает гражданам покупать квартиры и при этом не вредит их финансовому здоровью, это хорошо», — отметил он.