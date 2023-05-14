Спрос на аренду офисов и магазинов начал восстанавливаться в Москве и Петербурге

В Москве и Петербурге начал восстанавливаться спрос на аренду офисов и магазинов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

По данным издания, показатель Mall Index (отражает количество посетителей на тысячу квадратных метров торговых площадей) в начале мая в Москве превысил аналогичный прошлогодний показатель на два процента, а в Петербурге — на четыре. Это объясняется приходом локальных компаний и международных ретейлеров на места ушедших из России брендов.

При этом отмечается, что разрыв с докризисными значениями продолжает сохраняться.