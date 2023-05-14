$77.20+1.3284.25+1.36

Спрос на аренду офисов и магазинов начал восстанавливаться в Москве и Петербурге

В Москве и Петербурге начал восстанавливаться спрос на аренду офисов и магазинов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Спрос на аренду офисов и магазинов начал восстанавливаться в Москве и Петербурге
© Lenta.ru

По данным издания, показатель Mall Index (отражает количество посетителей на тысячу квадратных метров торговых площадей) в начале мая в Москве превысил аналогичный прошлогодний показатель на два процента, а в Петербурге — на четыре. Это объясняется приходом локальных компаний и международных ретейлеров на места ушедших из России брендов.

При этом отмечается, что разрыв с докризисными значениями продолжает сохраняться.

Ранее сообщалось, что в «Авиапарке» открылся магазин заменившего Bershka в России модного бренда Ecru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий