Названы российские города с самым высоким ростом цен на вторичку

Цены на вторичное жилье в крупных городах России начали активно расти, а дисконт стал резко снижаться, сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Отмечается, что самый большой рост средней цены квадратного метра за прошедший месяц зафиксирован в Омске (3,7 процента), Челябинске (3,3 процента), Екатеринбурге (2,8 процента). Также аналитики сообщили о росте цен в Самаре (2,4 процента), Ростове-на-Дону (2,2 процента) и Казани (1,8 процента).

В Москве на сегодняшний день отмечается слабая динамика — рост составил 0,4 процента, а в Санкт-Петербурге средняя стоимость снизилась на 0,1 процента, сообщили в компании.

По словам ведущего аналитика компании Александра Иванова, относительно мая 2022 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла всего на 3,7 процента, а по итогам прошлого месяца — на 0,5 процента.