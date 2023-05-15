В России создадут маркетплейс по продаже государственных объектов

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что до конца 2023 года в России будет запущен «маркетплейс» по продаже гособъектов, которые смогут приобрести все желающие. О создании нового проекта министр рассказал «Известиям».

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По его словам, в стране множество объектов в госсобственности, которые «находятся без дела», и которые государству нужно продать.

«До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — уточнил Моисеев.

Участвовать в торгах сможет любой россиянин. А на платформе будет предусмотрена вся электронная цепочка.

«Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует. Ему выпадают результаты. Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию "Хочу купить" и выставляется на торги», — объяснил министр.

По его словам, если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если же нет, то россиянин покупает объект по оценочной стоимости и заключает договор, оформляет право собственности, заключил Моисеев.