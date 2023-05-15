Названы критерии выбора дома для аренды на лето

При выборе загородного дома для аренды на летние месяцы необходимо уделить внимание изучению юридических, физических и финансовых характеристик объекта и подписывать договор лишь при соблюдении всех этих условий. О значимых критериях выбора такого объекта со ссылкой на основательницу агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксению Аверс рассказали «Известия».

Перед заключением договора аренды риелтор рекомендовала определиться с назначением объекта — время в пути, автомобильный трафик, качество дорог и график их ремонта могут значительно влиять на выбор съемного дома в случае, если будет нужно регулярно возвращаться в город на работу. Кроме того, другими удобствами, с важностью наличия которых следует определиться, Аверс назвала горячую воду, ванну, санузел и баню.

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«Обязательно обратите внимание на наличие плесени. В домах без отопления часто бывают повышенная влажность и, как следствие, плесень. Это должно стать стоп-сигналом, так как очень вредно для организма, снижает иммунитет, способствует развитию хронических заболеваний», — пояснила специалист.

Она добавила, что также следует выяснить, каким образом отапливается дом — при помощи котла, печки или кондиционера.

Среди других необходимых действий при выборе съемного загородного объекта Аверс выделила тщательное изучение проверки права собственности, доверенности (если сделка заключается без участия собственника) и пункта об ответственности в договоре между арендодателем и арендатором. Риелтор предостерегла, что при аренде дома, не оформленного в собственность, у съемщиков нет гарантии того, что их не выселят и они не потеряют деньги. Что касается пункта об ответственности, то в договоре должно быть прописано, кто будет отвечать за ситуацию, если во время пользования домом произойдет случайная гибель арендатора.

«Нужно смотреть, за чей счет будет производиться косметический или капитальный ремонт и кто несет ответственность за имущества третьих лиц, например, если при пожаре огонь перекинулся на соседние дома и участки. В идеале строения должны быть застрахованы собственниками, если они сдают их в аренду. Это мировая практика, и это решает 90 процентов проблем, которые могут возникнуть», — добавила эксперт.

Кроме того, Аверс посоветовала обсудить с арендатором вопрос, кто должен ухаживать за придомовой территорией — он или тот, кто будет снимать жилье, — а также проверить в договоре наличие пункта о том, кто будет платить за коммуналку. Другим значимым пунктом документа она назвала тот, который связан с генеральной уборкой, — его отсутствие может привести к тому, что арендатор получит счета из химчистки и клининга. Наконец, еще одно необходимое юридическое условие, которому должно быть уделено внимание при аренде дома — условия, при которых можно досрочно расторгнуть договор. При их отсутствии, подчеркнула Аверс, возврат средств в такой ситуации осуществляться не будет.