Рост продаж квартир в Москве объяснили

По итогам апреля 2023 года в Москве продали на 25 процентов больше квартир, чем в аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили аналитики брокерского агентства DOLGOV PRO, пишут «Известия».

Что касается Новой Москвы, то там за указанный период количество проданных объектов увеличилось на пять процентов — с 1,4 тысячи до 1,5 тысячи объектов. В общей сложности за четвертый месяц предыдущего года было реализовано 3,5 тысячи квартир, тогда как в апреле нынешнего — 4,7 тысячи.

Специалисты отметили, что повышение спроса произошло за счет расширения условий по льготным ипотечным программам, а также привлекательных ставок от застройщиков, появившихся в прошедшем году. В результате ипотека стала привлекательным инструментом покупки жилья для граждан. Так, в апреле 2023-го в Старой Москве с привлечением заемных средств были совершены 69 процентов сделок, что на 20 процентов выше, чем годом ранее. В Новой Москве также наблюдалась положительная динамика — в четвертом месяце текущего года при помощи ипотеки был приобретен 81 процент от всех квартир там, тогда как в том же месяце предыдущего года доля составляла 63 процента.